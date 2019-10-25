2019/10/25 | 03:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : عاجل تسجيل اصابة اول متظاهر خلال محاولات تفريق المتظاهرين من قبل قوات مكافحة الشغب من امام المنطقة الخضراء@ahmedalbasheer1 @TheOmarHabeeb #نازلين_٢٥تشرين#مظاهرات_25_اكتوبر#نريد_وطن#ساحة_التحرير #بغداد#ثورة_تشرين_العراقية pic.twitter.com/QuWx6HkuZA — محمد سالم🇮🇶 (@mohamadsalim_89) October 24, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد فيديو – تسجيل اصابة اول متظاهر خلال محاولات تفريق المتظاهرين من قبل قوات مكافحة الشغب من امام المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد فيديو – تسجيل اصابة اول متظاهر خلال محاولات تفريق المتظاهرين من قبل قوات مكافحة الشغب من امام المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).