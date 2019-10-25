المتظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء والقوات الأمنية تلجأ لخراطيم المياه

2019/10/25 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقتحم المتظاهرون المتجمهرون في ساحة التحرير وسط بغداد، فجر اليوم الجمعة، المنطقة الخضراء بعد أن أزالوا الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية لتحصين المنطقة.

وقال مصدر أمني في تصريح تابعته "الغد برس"، إن "المئات من المتظاهرين تمكنوا فجر اليوم من دخول المنطقة الخضراء".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية لجأت إلى خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، لكن دون جدوى".

وبدأ المتظاهرون برفع الحواجز غير الكونكريتية من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي احتشدوا فيها منذ ساعات مطالبين بإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل مجلس النواب.

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