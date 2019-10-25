كاظم حبيب - لتنتصر إرادة شبيبة العراق المنتفضة

2019/10/25 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب لتنتصر إرادة الشبيبة المنتفضة والمقدامة، لتنتصر على النخب الحاكمة الفاسدة، على الطائفيين الذين أذلوا البلاد بمحاصصاتهم الخائبة، بنهبهم أموال الشعب وموارد البلاد ولقمة عيش الكادحين والعاطلين عن العمل والفقراء والمعوزين، لتنتصر إرادة الشعب على الذين أصدروا أوامر قمع المظاهرات، فُقتل المئات وجُرح وعُوق الآلاف واعُتقل وعُذب واختطف المزيد من الشبيبة المدنية والديمقراطية المقدامة.الكثير من المعتقلين ما......

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