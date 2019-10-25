ساطع هاشم - تشرين الجبار

2019/10/25 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ساطع_هاشم وجدت نفسي هذه الايام وكأني اصرخ من أعماقي عبر رسوم قليلة رسمتها بالحبر نشرتها هنا وهناك، طالباً قليلا من النور، نور الأحرار الجدد القلائل الذين يحاولون ويفشلون، ثم يفشلون ويعودوا يحاولون ان يقودون بلادنا اليوم نحو مملكة الإنسانية المنيرة، للخلاص من رجس الظلاميين أعداء الانسان، الذين خلفهم لنا البعثيون ورائهم وسلطهم علينا المجرم بول بريمر والغزاة الايرانيين، وكأن نضالهم العنيد هذا في دوامة (الخير ا......

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