المتظاهرون يبدأون اعتصاماً مفتوحاً في المنطقة الخضراء لحل البرلمان وتغيير الحكومة

2019/10/25 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بدء المتظاهرون في العاصمة بغداد، فجر اليوم الجمعة، اعتصاماً مفتوحاً بالقرب من مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحامها في وقت سابق.

وذكرت مصادر متعددة لـ"الغد برس"، أن "المتظاهرون بدأوا فجر اليوم اعتصاماً مفتوحاً داخل المنطقة الخضراء، وتحديداً بالقرب من مبنى مجلس النواب".

وبحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعتها "الغد برس" فإن المتظاهرين كانوا قد قرروا مسبقاً دخول المنطقة الخضراء والاعتصام داخلها إلى تحقيق مطالبهم المتمثلة بـ"حل مجلس النواب، وتغيير الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة مؤقتة يتم انتخابها تحت إشراف الأمم المتحدة، وفتح جميع ملفات الفساد منذ العام 2003 ولغاية ولاحقة جميع الفاسدين".

وتمكن المتظاهرون فجر اليوم الجمعة، من اقتحام المنطقة الخضراء بعد أن أزالوا الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية لتحصين المنطقة.

وقال مصدر أمني في تصريح تابعته "الغد برس"، إن "المئات من المتظاهرين تمكنوا فجر اليوم من دخول المنطقة الخضراء".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية لجأت إلى خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، لكن دون جدوى".

وبدأ المتظاهرون برفع الحواجز غير الكونكريتية من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي احتشدوا فيها منذ ساعات مطالبين بإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل مجلس النواب.

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