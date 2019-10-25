2019/10/25 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رفضت مؤسسة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، المعلومات التي تحدثت عن ارسال "قناصين كورد" الى بغداد.وقالت في بيان، "نشرت قناة (العهد) التابعة لقيس الخزعلي، خبراً عارياً عن الصحة مفاده أن قوةً من القناصين الكورد بإشراف السيد لاهور شيخ جنكي، توجهت إلى بغداد، فهذه الاخبار عاربة عن الصحة، وامتدادٌ للعبة إقليمية خبيثة".واضاف أن "الهدف من هذه الأخبار الكاذبة هو إشراك الكورد في دوامة العنف، زعزعة أمن واستقرار العراق، واندلاع حرب طائفية".وتابع "بهذا التوضيح، نطلب من قناة (العهد) أن تجعل الصداقة مقياساً لعملها، وأن تبتعد عن الأخبار الكاذبة وتعتذر من شعب كوردستان وقوات مكافحة الإرهاب عن هذا التضليل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب بالاتحاد الوطني تنفي خبر "العهد" بتواجد قوة قنص ببغداد برئاسة لاهور) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب بالاتحاد الوطني تنفي خبر "العهد" بتواجد قوة قنص ببغداد برئاسة لاهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).