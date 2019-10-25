السلطات الألمانية تبحث عن 120 داعشياً اختفوا في العراق

2019/10/25 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت صحيفة "تاغس شبيغل" الالمانية، عن فقدان أثر 120 مقاتلا أو داعما ألمانيا لتنظيم داعش الارهابي، ملمحاً لإمكانية أن يكون هؤلاء موجودون في العراق أو تركيا أو ليبيا أو مصر.

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن "السلطات الأمنية الألمانية ليست على علم حاليا بمحل إقامة نحو 120 مقاتلا وداعما ألمانيا تابعين لداعش".

وأوضحت أن "هناك نحو 25 امرأة بين هؤلاء"، مؤكدة أنه "يشتبه في أن معظم هؤلاء المختفين موجودون في تركيا حالياً".

وأكدت أنه "من المحتمل أن يكون البقية مقيمون لدى ما تبقى من هيكل داعش في العراق أو لدى أفرع التنظيم الإرهابي في ليبيا أو في سيناء بمصر".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الأمل في إمكانية القبض على مقاتلي داعش المتخفيين في تركيا على الأقل، محدودا".

وبينت أنه "ليس مؤكدا أن الأتراك يبحثون عن هؤلاء الأشخاص حقا".



وأضافت أن السلطات الألمانية لا تعرف على وجه الدقة "نوعية الاتفاقات التي تجمع تركيا مع إسلاميين"، لافتة إلى أن "ذلك يتضح في الهجوم التركي على شمالي سوريا".

ونقلت الصحيفة الألمانية عن خبير أمني، إن "تركيا تتعاون مع ميليشيات مقربة من داعش"، لافتا إلى أن "ذلك يمثل إشكالية بالنسبة لألمانيا".

وأشارت الى "وجود مخاوف من قيام الفصائل السورية المعارضة التابعة لتركيا بتحرير مقاتلي داعش من معسكرات الاعتقال والسجون التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا"، محذرة من أن "بعض هؤلاء قد يحاول الوصول إلى ألمانيا بشكل متخف مع لاجئين آخرين".

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