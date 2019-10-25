“بالفيديو”.. القوات الامنية تفرق المتظاهرين من امام بوابات الخضراء بخراطيم المياه

2019/10/25 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق فرقت القوات الامنية مئات المحتجين الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي.واستخدمت القوات الامنية المياه القوية لتفريق المحتجين ومنعهم من العبور من بوابة الخصراء.

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