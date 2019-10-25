واشنطن تمنع مواطنيها من السفر الى العراق: احذروا ما سيحدث بعد صلاة الجمعة

2019/10/25 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افادت السفارة الامريكية في بغداد، انها تنصح بتنجنب السفر الى العراق باستثناء اقليم كوردستان بالتزامن مع تظاهرات في العاصمة وعدة مدن.وذكرت السفارة في “تنبيه” نشرته على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي انه “من المتوقع أن تجري تظاهرات واسعة النطاق يوم الجمعة 25 تشرين الاول 2019، وستبدأ بعد صلاة الجمعة”.واضاف ” […]

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