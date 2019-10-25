2019/10/25 | 09:14

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بغداد اليوم- بغداد

قالت انتصار الموسوي، عضو "التجمع النيابي للتصحيح والتغيير" المشكل مؤخراً ويضم 39 نائباً، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، إن التجمع سيعمل على محاكمة كل رؤوس الفساد في الحكومات التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الآن.

وذكرت الموسوي في بيان أورده مكتبها الإعلامي، أن "أعضاء هذا التجمع النيابي جادون بإسقاط رؤوس الفساد التي أنهكت الدولة منذ 2003 ولغاية الآن بمحاكمتهم"، مؤكدةً "الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على تشكيل لجنة مختصة لمكافحة الفساد، ستعمل خلال المرحلة الحالية على ذلك".

وألمحت الموسوي إلى أن "محاسبة الفاسدين سوف لن يعفى منها أحد"، مبينة ان "التجمع حذر جميع أعضائه بأن اي تستر او اخفاء معلومات عن رأس للفساد يعتبر بمثابة التعاون معه".

وكان تسعة وثلاثون نائباً في البرلمان، أعلنوا الأربعاء (23 تشرين الأول 2019) تأسيس “التجمع النيابي للتصحيح والتغيير”، مشيرين إلى أن التجمع سيعمل على عدد تحقيق من الأهداف من بينها تهيئة الأرضية الدستورية والقانونية لإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة.

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