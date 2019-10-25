أسماء غريب - (24) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف

2019/10/25 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب صبري يوسف:لديك طاقة روحيّة في استكناه ما في أعماق النّص الّذي تحلّلينه، كيف تشكّلت لديك هذه الطّاقة الخلّاقة، وأنت تسبرين عميقاً ما تدرسينه، كأنّك على علاقة وطيدة مع فضاء المبدع الّذي تدرسينه؟!*د.أسماء غريب:أنطلقُ من مبدأ الإخلاص في النّيّة، فحينما أقتربُ من عملٍ إبداعيٍّ ما، يعنيني جدّاً أن أمنحهُ وصاحبَهُ أو صاحبتَهُ كلّ الوقت الّذي يستحقّهُ، وقد يتطلّب الأمر شهوراً، وربّما سنة ......

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