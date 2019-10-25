2019/10/25 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس واسط يعطل الدوام الرسمي الأحد

اخبار مباشرة

مجلس واسط يعطل الدوام الرسمي الأحد

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس واسط يعطل الدوام الرسمي الأحد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس واسط يعطل الدوام الرسمي الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).