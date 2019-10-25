سيئول توقف تشغيل 9 طائرات بوينغ 737 NG

2019/10/25 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن إيقاف تشغيل تسع طائرات من طراز بوينغ "737 NG" في البلاد بعد رصد شقوق في هياكلها تتطلب إصلاحات.

,يأتي وقف تشغيل الطائرات بعد أمر أصدرته إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية هذا الشهر لشركات الطيران بفحص الطرز الأقدم من الطائرات 737 إن.جي بعد رصد شقوق في بعض منها، وفقا لـ"رويترز".

وقالت بوينغ، في 11 تشرين الأول، إن عمليات فحص شملت 810 طائرات في أنحاء العالم كشفت عن حاجة 38 منها لإصلاحات.

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