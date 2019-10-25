صور.. انطلاق مراثون اربيل الدولي بمشاركة رئيس اقليم كوردستان

2019/10/25 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة في ماراثون اربيل الدولي، رفقة المئات من المشاركين من كافة الفئات.

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