2019/10/25 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تظاهر العشرات في منطقة المنصور غربي بغداد، في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. تظاهرة ليلة في منطقة المنصور ببغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. تظاهرة ليلة في منطقة المنصور ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).