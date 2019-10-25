وزارة النفط تؤكد فتح جميع محطات الوقود والمنتجات النفطية وتوفرها بشكل طبيعي وبانسيابية عالية

2019/10/25 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة النفط ،اليوم الجمعة، فتح جميع محطات الوقود والمنتجات النفطية وتوفرها بشكل طبيعي وبانسيابية عالية.

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