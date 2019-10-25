هربا من الموت.. اربعة اطفال يعبرون الحدود بمفردهم من روج افا الى كوردستان

2019/10/25 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقام احد معارفهم بنقل الاطفال الى اربيل حيث تقوم جدتهم من جهة امهم برعايتهم والتي تبلغ من العمر 70 عاما.

وتتولى مؤسسة بارزاني الخيرية حاليا رعايتهم حيث قال احد كوادرها لكوردستان 24 ان "مثل هذه الحالات تؤثر في حالتنا النفسية وتصيبنا بحزن شديد، فيما تعهد بأن مؤسسة بارزاني لن تتخلى عنهم وستتابع رعايتهم بكافة امكاناتها.

ومنذ بدء الهجوم التركي شمال شرق سوريا في وقت سابق من هذا الشهر ، وصل أكثر من 10000 لاجئ سوري إلى إقليم كردستان.

وقال المدير العام لمركز تنسيق الأزمات المشترك هوشنك محمد لكوردستان 24 "يوجد في إقليم كوردستان 38 مخيماً بالفعل، ونحن بصدد بناء مخيم جديد للاجئين في منطقة بردة رش".

واضاف محمد ان "الخوف من هجمات داعش وغياب الخدمات الأساسية والاستقرار يجبرهم على البقاء في مخيمات في إقليم كوردستان".

وتم بناء المخيمات الحالية في كوردستان كاستجابة سريعة لأزمة النازحين داخلياً واللاجئين الناشئة عن صعود داعش في العراق وسوريا.

وأكد رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور البرزاني يوم الاربعاء على أهمية وجود خطة طارئة لاستقبال 1000 لاجئ سوري يوميًا ودعا الشركاء الدوليين لدعم حكومة الإقليم في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة تداعيات الأزمة الجديدة في سوريا.





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