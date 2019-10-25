متظاهرو البصرة يتجمعون قرب مبنى الحكومة المحلية

2019/10/25 | 09:45

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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر محلي، الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، بأن المتظاهرين في البصرة تجمعوا قرب بناية الحكومة المحلية.





وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في محافظة البصرة تجمعوا صباح اليوم قرب بناية الحكومة المحلية داخل المحافظة".





يتبع..............

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت شركة المنتجات النفطية، التابعة لوزارة النفط، الجمعة، فتح جميع محطات الوقود لتوفيره بشكل طبيعي.

وذكرت الشركة، في بيان موجز، تلقته (بغداد اليوم)، انها "فتحت جميع محطات الوقود لتوفيره بشكل طبيعي وبانسيابية عالية".

بغداد اليوم- بغداد

عبر عدد من المتظاهرين، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، باتجاه ’’المنطقة الخضراء’’، وسط العاصمة بغداد، للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، وذلك بعد أن انسحبوا من أمام مبنى مجلس النواب فجر اليوم.

وقال مراسل

بغداد اليوم- بغداد

قالت انتصار الموسوي، عضو "التجمع النيابي للتصحيح والتغيير" المشكل مؤخراً ويضم 39 نائباً، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، إن التجمع سيعمل على محاكمة كل رؤوس الفساد في الحكومات التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الآن.

وذكر

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