جرحى بعد تفريق تظاهرة قرب المنطقة الخضراء ببغداد

2019/10/25 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب عدد من المتظاهرين صباح اليوم الجمعة بعدما فرقت القوات الامنية تجمعا قرب المنطقة الخضراء.

وبدأ المتظاهرون بالتوافد على المنطقة الخضراء منذ مساء امس الخميس، وتوجه بعضهم صوب المنطقة الخضراء الا ان القوات الامنية فرقتهم بخراطيم المياه.

وكرر المتظاهرون اليوم الجمعة محاولتهم التوجه الى المنطقة الخضراء باعداد اكبر، قبل ان تستخدم القوات الامنية الغاز المسيل للدموع واطلاق راصاصات في الهواء لتفريقهم الامر الذي اوقع عدد من الجرحى.

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