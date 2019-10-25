أمريكا مصابة بالاكتئاب

2019/10/25 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت مصادر عسكرية امريكية، اليوم الجمعة، ان البلاد تشعر بالاكتئاب والحزن بعد دخول مقاتلتا "ميغ-29" و"سو-27" إلى حيز الخدمة في روسيا.

وبينت أن سبب الاكتئاب هو ان المقاتلتين الروسيتين تجاريان مقاتلتي "إف-16" و"إف-15" الأمريكيتين في القدرة على المناورة والسرعة.

وفوق كل ذلك فإنهما حصلتا على نفس الصواريخ التي تتسلح بها منافستاهما الأمريكيتان، وهي صواريخ جو - جو القادرة على حسم المعركة الجوية.

وصعدت القوات الجوية الروسية وقتذاك إلى مصاف القوات الأمريكية، وفقا لـ"ناشيونال إنترست"، بفضل صاروخ "إر-73" وهو الصاروخ القريب المدى الموجه بالأشعة دون الحمراء، وصاروخ "إر-27" المتوسط المدى، فهذان الصاروخان يتحديان صواريخ "أي إيه إم-9" و"أي إيه إم-7" و"أي إيه إم-120" الأمريكية.

وتم اختبار صاروخ "إر-27" في نهاية السبعينات على طائرة "ميغ-23"، ثم خضع هذا الصاروخ للاختبارات المتكاملة على طائرة "ميغ-29".

ودخل الصاروخ إلى حيز الخدمة باسم "كا-27أ" لمقاتلة "ميغ29" وباسم "كا-27بي" لمقاتلة "سو-27".

ودخل الصاروخان الخدمة بشكل نهائي في عام 1987 حين تغير اسم صاروخ "كا-27بي" إلى "إر-27أ بي".



وبلغ مداه 110 كيلومترات.

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