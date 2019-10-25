25 أكتوبر يبدأ مبكراً.. الساحات تستقبل الشعب وهتافات بإسقاط الحكومة

2019/10/25 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تستعد الأوساط #الشعبية لإتمام مسيرة الاحتجاجات إلى حين الوصول إلى حلول جذرية، اليوم الجمعة، ببغداد وعدد من المحافظات #العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات وكشف نتائج التحقيقات حول […]

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