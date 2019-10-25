2019/10/25 | 10:27

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مصدر في المنطقة الخضراء: المتظاهرون يقتربون من مجلس الوزراء والقو

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مصدر في المنطقة الخضراء: المتظاهرون يقتربون من مجلس الوزراء والقوات الأمنية تلجأ للكتل الكونكريتية

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