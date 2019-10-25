فيديو.. عشرات الجرحى بتفريق احتجاج قرب المنطقة الخضراء

2019/10/25 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت مصادر طبية ان اكثر من 50 شخصا اصيب اثر تفريق احتجاج ببوابة المنطقة الخضراء.وقال شهود عيان ان القوات الامنية عمدت لاستخدام غاز مسيل للدموع واطلاق رصاص حي في الهواء لتفريق المحتجين.وتحاول القوات الامنية حصر التظاهرات بساحة التحرير ومنع المتظاهرين الوصول للمنطقة الخضراء.

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