حالات اختناق جراء إطلاق الغاز على متظاهرين في بغداد

2019/10/25 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حالات الاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب جسر الجمهورية في العاصمة العراقية بغداد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز على المتظاهرين ما أوقع 15 حالة اختناق على الأقل.

وكان متظاهرون عراقيون قد أزالوا حواجز إسمنتية في ساحة التحرير في محاولة للتقدم نحو المنطقة الخضراء.

وتوافد عراقيون إلى ساحة التحرير للمشاركة في تظاهرات ضد الفساد بدأت في أوائل أكتوبر، وراح ضحيتها عشرات القتلى.

وفرقت قوات الأمن الخميس متظاهرين حاولوا دخول المنطقة الخضراء.

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