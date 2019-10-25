“بالفديو”.. “التكتك” يسجل حضوره في التظاهرات لاخلاء الجرحى

2019/10/25 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر مقطع فديو من ساحة التحرير عجلة “التكتك” وهي تخلو المصابين ممن تعرضوا لحالات اختناق من المتظاهرين.وعبر “التكتك” من جسر الجمهورية الذي يكتظ بألاف المتظاهرين لكي ينقل المصابين الى المستشفيات.فرقت القوات الامنية مئات المحتجين الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي.واستخدمت القوات الامنية […]

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