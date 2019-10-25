مراسلنا في النجف الاشرف: المتظاهرون بدؤوا يتجمعون قرب مجسرات ثورة العشرين حاملين الاعلام لعراقية

2019/10/25 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل وكالة الابناء العراقية (واع) في النجف الاشرف اليوم الجمعة، ان المتظاهرين بدؤوا يتجمعون قرب مجسرات ثورة العشرين حاملين الاعلام لعراقية".

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