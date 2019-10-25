استمرار توافد المحتجين العراقيين وانباء عن اصابات

2019/10/25 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- يستمر توافد جموع المتظاهرين اليوم الجمعة الى ساحة التحرير وسط انباء عن اطلاق القوات الامنية للغاز المسيل للدموع واعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين.

وتجمع مئات المحتجين قرب بوابة مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء، فيما تواردت انباء عن سقوط جرحى لدى محاولات القوات الامنية منعهم.

وكانت القوات الامنية قد فرقت عشرات المتظاهرين ليلة الخميس، بعد دخولهم المنطقة الخضراء من احد بواباتها.

وانتشرت القوات الامنية بكثافة داخل بغداد تحسبا لاي طارئ.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في كلمة يوم الخميس انه ستتاح للمواطنين حرية التظاهر فيما حذر من انه لن يتم التسامح مع اعمال العنف.

واكد انه ماض في الاصلاحات وتوفير وظائف للشباب العاطلين ومكافحة الفساد اضافة الى اجراءات عاجلة اخرى.

وشهد العراق مطلع اكتوبر الجاري احتجاجات عارمة انطلقت في بغداد ثم اتسعت رقعتها الى محافظات جنوبية اسفرت عن مقتل 157 شخصا مما تسبب بحالة استياء كبيرة في البلاد.

واكد قادة اقليم كوردستان مرارا دعمهم لمطالب المواطنين المشروعة فيما عبروا عن تاييدهم لحكومة عادل عبد المهدي.

سوار أحمد

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