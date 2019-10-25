مراسلنا: عدد المصابين الذين نقلتهم سيارات الإسعاف والمتطوعين بتظاهرات التحرير فاق الـ 50 شخصاً

2019/10/25 | 10:47

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم) في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، بإصابة أكثر من 50 شخصاً بالتظاهرات التي انطلقت منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وقال مراسلنا، إن عدد المصابين الذين نقلتهم سيارات الإسعاف والمتطوعين المدنيين، عبر عجلات "التكتك"، بتظاهرات التحرير، فاق الـ 50 شخصاً.

وأضاف، أن اغلب الإصابات هي حالات اختناق جراء اطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين حاولوا دخول المنطقة الخضراء إثر تمكنهم من عبور جسر الجمهورية.

وفجر هذا اليوم، اعتصم عدد من المتظاهرين قرب الباحة الخارجية لمجلس النواب، بعد أن تمكنوا من عبور بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة، لتفرقهم القوات الأمنية في وقت لاحق، بخراطيم المياه، وقنابل المسيلة للدموع.

وعلى الفور، انسحب المتظاهرون باتجاه ساحة التحرير القريبة من المنطقة الخضراء، لكن محاولتهم للعبور لم تتوقف بعد ذلك.

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، على أهمية إجراء إصلاحات حكومية سريعة والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين وفق سقوف زمنية محددة وبما تنسجم مع خطورة المرحلة وتؤمن تجاوز الأزمة.

وقال الحداد في بيان له &q

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر محلي، الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، بأن المتظاهرين في البصرة تجمعوا قرب بناية الحكومة المحلية.





وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في محافظة البصرة تجمعوا صباح اليوم قرب بناية الحكومة المحلية

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت شركة المنتجات النفطية، التابعة لوزارة النفط، الجمعة، فتح جميع محطات الوقود لتوفيره بشكل طبيعي.

وذكرت الشركة، في بيان موجز، تلقته (بغداد اليوم)، انها "فتحت جميع محطات الوقود لتوفيره بشكل طبيعي وبانسيابية عالية".

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