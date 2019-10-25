2019/10/25 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت شركة سامسونج بنشر تغريدة جديدة على شبكة تويتر تشوق فيها لقدوم معالج Exynos جديد.



لم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل، ولكن العبارات ” New Frontier ” و ” Cutting-Edge Processor ” تشير إلى معالج رائد جديد.

في وقت سابق من هذا العام، أكملت شركة سامسونج عملية تطوير تكنولوجيا التصنيع 5nm EUV، والتي من المتوقع أن يجري العمل بها في العام 2020.



ووفقا للشركة، فعملية التصنيع هذه تعد بزيادة الكثافة بنسبة 25%، وتقليص إستهلاك الطاقة بنسبة 20% أو توفير أداء أعلى بنسبة 10% مع إستخدام نفس القدر من الطاقة.

كما يمكنك أن تتخيل، الشائعات تشير إلى أن الهاتف Galaxy S11 سيصل مع معالج Exynos أو Snapdragon جديد سيتم تصنيعهما بإستخدام تكنولوجيا 5nm EUV.



في حين ستقوم شركة سامسونج بتصنيع معالج Exynos الخاص بها بنفسها، فسوف تلجأ شركة كوالكوم إلى شركة TSMC للإشراف على عملية تصنيع معالجها الرائد المقبل.

سيبدأ مؤتمر Samsung Tech Day 2019 اليوم.



سيكون هذا هو المكان المثالي للإعلان عن المعالج الجديد.



لاحظ أن هناك شائعات مفادها أن شركة سامسونج ستكشف النقاب عن المعالج Exynos 9630 الذي سينتمي إلى الفئة المتوسطة، لذلك قد يتعين علينا الإنتظار لفترة أطول قبل أن نرى المعالج الذي سيتم إستخدامه في Galaxy S11.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامسونج تشوق لقدوم معالج Exynos جديد تعد بأنه سيكون إستثنائيًا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سامسونج تشوق لقدوم معالج Exynos جديد تعد بأنه سيكون إستثنائيًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).