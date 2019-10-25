متظاهرو المثنى يتجهون لاقتحام مبنى المحافظة

2019/10/25 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى/ الغد برس:

اتجه العشرات من المتظاهرين في محافظة المثنى، اليوم الجمعة، نحو مبنى ديوان المحافظة.

وقال "الغد برس" إن، العشرات من المتظاهرين في محافظة المثنى بدأوا بالتوجه من ساحة الاحتفالات وسط السماوه إلى مبنى ديوان المحافظة بهدف السيطرة عليه.

واضاف أن، الأجهزة الأمنية قامت بغلق جميع مداخل المبنى بالكتل الكونكريتية والاسلاك الشائكة.

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