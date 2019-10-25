2019/10/25 | 10:58

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قوات مكافحة الشغب تستعيد السيطرة على جسر الجمهورية وتفرق المتظاهر

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قوات مكافحة الشغب تستعيد السيطرة على جسر الجمهورية وتفرق المتظاهرين من ساحة التحرير

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