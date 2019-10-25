حسين علوان حسين - الفاشية الجديدة : الحلف الصهيوني لنتنياهو و ترَمپ و آل سعود 10-10

2019/10/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين شعوب الشرق الأوسط ، إلى أين ؟بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، أصبح الشرق الأوسط برمته منطقة نفوذ أمريكية تتحكم فيه خمسة مراكز قوية كلها موالية لأمريكا : ثلاث ترسانات للأسلحة : إيران و تركيا و الكيان الصهيوني ، و ترسانة للعمالة الرخيصة : مصر ، و ترسانة آل سعود المالية المتطلعة لزعامة العالم الإسلامي بالمال رغم أن إسلام زعمائها ليس فيه غير الطاعة لولي الأمر الفاسق الفاسد أو القتل بالس......

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