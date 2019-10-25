مارك مجدي - التنمية الاقتصادية و التنمية الثقافية

2019/10/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مارك_مجدي كتب : مارك مجدي(1)لا شك أن التنمية الاقتصادية هي الأساس الذي ترتكز علية كل محاولة للتقدم والنهوض في أي دولة، لكن دائما ما تناقش التنمية على انها مجرد عملية تتعلق بالاقتصاد وفقط، دون النظر الي الثقافة ودورها في تحقيق التنمية الحقيقية والشاملة.وفي هذا المقال المتواضع، سنطرح خطوطاً عامة حول الموضوع على أمل أن يناقش بجدية مع كل مهتم بالتغيير.مفهوم الثقافة بشكل مبسطإن ......

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