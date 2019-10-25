سقوط اول متظاهر قتيلا باحتجاجات بغداد

2019/10/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي متظاهر حتفه متأثرا باصابة في الرأس اثر تفريق احتجاج ببغداد.وابلغت مصادر امنية وطبية شفق نيوز، ان المتظاهر اصيب في الرأس خلال تفريق احتجاج على جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء.واصيب اكثر من 50 شخصا بعد تفريق القوات الامنية احتجاجا ببوابة المنطقة الخضراء باستخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

لحظة تفريق محتجين ببوابة المنطقة الخضراء pic.twitter.com/JvaJVMj5bx

— شفق نيوز (@shafaaq) October 25, 2019

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