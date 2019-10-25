استشهاد أول متظاهر باحتجاجات 25 تشرين في بغداد

2019/10/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استشهد أول متظاهر في تظاهرات 25 تشرين الأول في العاصمة بغداد.

وتوفي المتظاهر متأثراً بجراحه عند جسر الجمهورية وسط العاصمة.وكانت القوات الأمنية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع في منع المتظاهرين من عبور الجسر الى المنطقة الخضراء.انتهى

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