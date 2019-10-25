طقس غائم ممطر في اليومين المقبلين والحرارة دون الـ 30 مْ

2019/10/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس اليومين المقبلين ويكون غائما الى غائم جزئياً مع انخفاض درجات الحرارة دون الـ 30 مْ في مدينة بغداد.

للإطلاع على النشرة الجوية للأيام الأربعة المقبلة..



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