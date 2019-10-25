“بالوثيقة”.. اسماء المصابين جراء الغاز المسيل للدموع.. ووفاة اول متظاهر في بغداد

2019/10/25 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهدت تظاهرات العاصمة بغداد في ساحة التحرير سقوط اول متظاهر متأثراً بجروحه جراء اطلاق الغاز المسيل للدموع.ورصدت “يس عراق” اصابة 13 شخصاً اخرين، تم نقل 6 منهم الى مستشفى الجملة العصبية في بغداد، كما هو موضح ادناه:

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