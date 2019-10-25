العشرات يتظاهرون وسط كربلاء للمطالبة بالاصلاحات

2019/10/25 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر العشرات من المواطنين، صباح الجمعة، في فلكة التربية في محافظة كربلاء للمطالبة بالاصلاحات.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من مواطني محافظة كربلاء خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة بساحة فلكة التربية وسط المحافظة مطالبة بالقضاء على الفساد وتحقيق الاصلاحات المرجوة من الحكومة.ومن المتوقع ان تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات اليوم الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة من خلال توفير فرص العمل.





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