نيجيرفان بارزاني يكشف سبب مشاركته في ماراثون اربيل

2019/10/25 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

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