المئات يتظاهرون وسط قضاء الدغارة شمال الديوانية

2019/10/25 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع..........................................................

بغداد اليوم ـ بغداد

دعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الخميس، المواطنين كافة للابلاغ عن حالات التخريب التي يرونها في التظاهرات، فيما خصصت رقماً مجانياً لذلك.

وذكرت الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وكالة

بغداد اليوم ـ بغداد

بدأ العشرات من اهالي ميسان، الخميس، بالتجمع امام جسر التربية وسط ميسان، استعداداً للتظاهرات المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من المتظاهرين بدأوا بالتجمع امام جسر التربية وسط ميسان،&nbs

بغداد اليوم

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