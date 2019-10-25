ميتسوبيشي تكشف عن واحدة من أغرب السيارات في العالم!

2019/10/25 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت ميتسوبيشي في معرض طوكيو عن نموذج لسيارة رباعية الدفع صنفت كواحدة من أكثر السيارات غرابة وأناقة.

ومن أكثر ما يميز Mi-Tech هو هيكلها الضخم الخالي من السقف والأبواب، والمزين بعناصر من ألياف الكربون والكروم اللماع، وزود بعجلات كبيرة، ومصابيح غريبة الشكل تعمل بتقنيات LED.

وتبز روح العصرية والحداثة في هذه السيارة عبر قمرتها المميزة التي خلت من أي شاشات، فكل المعلومات التي يحتاجها السائق كالسرعة وخارطة الطريق وغيرها من البيانات ستظهر له على القسم السفلي من زجاج الواجهة الأمامية.

والشيء المميز الآخر في هذه المركبة هو أنها ستأتي بنظام خاص يعتمد على الدفع الهوائي ليساعدها على الدوران في مكانها.

كما ستحصل هذه المركبة على نظام محركات هجينة تعمل بالكهرباء، وعدة أنواع من الوقود كالبنزين والكيروسين وحتى الكحول، إضافة إلى نظام دفع رباعي ونظام تعليق خاص يمكنانها من اجتياز الطرقات الوعرة.

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