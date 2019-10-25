حقوق الانسان: استشهاد متظاهر و50 جريحاً في بغداد حتى الآن

2019/10/25 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مفوضية حقوق الانسان، استشهاد أحد المتظاهرين في العاصمة بغداد.

وقال عضو المفوضية علي البياتي ان "شهيداً سقط واصيب 50 آخرين في تظاهرات بغداد حتى الآن".انتهى

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