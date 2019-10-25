2019/10/25 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اغلقت القوات الامنية عدداً من الطرق في جانب الكرخ من بغداد، بالصبات الكونكريتية وذلك بالتزامن مع التظاهرات الحاشدة التي تشهدها بغداد.انجازات الحكومة تذهب مع الريح! وفور وصوله الى رئاسة الحكومة، قاد عبد المهدي حملة لرفع الصبات الكونكريتية عن بغداد.ويقدَّر عدد الحواجز الإسمنتية التي أزيلت منذ تولّي عبد المهدي منصبه السلطة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يضيع انجازه الوحيد.. الصبات الكونكريتية تعود الى بغداد مع قطع عدد من الطرق: شاهد الصور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يضيع انجازه الوحيد.. الصبات الكونكريتية تعود الى بغداد مع قطع عدد من الطرق: شاهد الصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).