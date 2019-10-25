اصابة مراسل تلفزيوني ببغداد بانفجار اسطوانة غاز مسيل للدموع بوجهه

2019/10/25 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصيب مراسل قناة السومرية الفضائية بجروح خطرة خلال تغطيته التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد اليوم الجمعة.وبحسب مصادر مطلعة ابلغت شفق نيوز، فان الصحفي هشام وسيم مراسل السومرية اصيب بجروح خطرة في الوجه اثر انفجار اسطوانة غاز مسيل للدموع بوجهه.وسبق ان لقي متظاهر حتفه متأثرا باصابة في الرأس اثر تفريق احتجاج ببغداد.وابلغت مصادر امنية وطبية شفق نيوز، ان المتظاهر اصيب في الرأس خلال تفريق احتجاج على جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء.واصيب اكثر من 50 شخصا بعد تفريق القوات الامنية احتجاجا ببوابة المنطقة الخضراء باستخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

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