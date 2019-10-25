2019/10/25 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الجمعة، عدم وجود تعارض دستوري مع فرض قيود على من يتولى مناصب عامة في الدولة معيّناً كان أو منتخباً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تقضي بدستورية فرض قيود على المناصب العامة تتعلق بحسن السيرة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تقضي بدستورية فرض قيود على المناصب العامة تتعلق بحسن السيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).