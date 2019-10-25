“بالصور”.. طوارئ مستشفى الكندي تغص بجرحى التظاهرات

2019/10/25 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق غصت طوارئ مستشفى الكندي في بغداد بجرحى التظاهرات، وذلك بعد ساعات قليلة من انطلاقها.وتعرض العشرات من المتظاهرين الى الاختناق جراء اطلاق الغاز المسيل للدموع، كما تعرض بعضهم للاذى جراء تفريقهم بخراطيم المياه من امام المنطقة الخضراء.

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