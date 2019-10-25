متظاهرو الديوانية يمنعون المحافظ زهير الشعلان من لقائهم ويبعدونه عن مكان تواجدهم

2019/10/25 | 11:49

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بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، بأن المتظاهرين في الديوانية منعوا المحافظ، زهير الشعلان، الوصول لساحة التظاهرة، وسط هتافات منددة بعمل الحكومة المحلية.

وقال مراسلنا، إن متظاهري الديوانية منعوا المحافظ زهير الشعلان من لقائهم وابعدوه عن مكان تواجدهم، مبينا أن الشعلان كان يريد لقاء المتظاهرين، الا أن شعاراتهم دفعته للانسحاب من اماكن تواجد المتظاهرين.

وفي وقت سابق، تظاهر المئات من المواطنين وسط قضاء الدغارة شمال محافظة الديوانية.

وقال مراسلنا في محافظة الديوانية، إن المئات من المتظاهرين انطلقوا بتظاهرة كبيرة وسط قضاء الدغارة شمال المحافظة.

وأضاف، أن متظاهري قضاء الدغارة بمحافظة الديوانية، أغلقوا مبنى قائممقامية القضاء رافعين عليه لافتة كُتب فيها "مغلق بأمر الشعب".

قبيل ذلك انطلقت تظاهرات كبيرة، في بغداد وعدد من محافظات العراق الجنوبية، ومنها البصرة، وواسط، وذي قار، وكربلاء، والمثنى، بعد دعوات للتظاهر أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنا واسنادا للتظاهرات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري.

بغداد اليوم-بغداد

أفاد عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الجمعة، باستشهاد متظاهر ثان كبير في السن متأثراً بإصابته في العاصمة بغداد.

وقال البياتي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "شهيدا ثانيا كبير السن، سقط متأثرا بإصابته، في العاصمة بغ

بغداد اليوم-بغداد

أكدت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، ان التيار بريء من أي متظاهر يدعي أنه من التيار بأي شكل من الأشكال، على حد تعبير الصفحة.

وذكرت الصفحة، عبر منشور على منصة فيسبوك: "كل من

بغداد اليوم- واسط

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، بأن المئات من المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى مجلس محافظة واسط، مبينا أن المتظاهرين قاموا بنصب الخيام.

وقال مراسلنا، إن المتظاهرين في واسط تجمعوا امام مبنى مجلس محافظة واسط،

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