2019/10/25 | 12:00

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اختناق 3 اشخاص جراء التدافع أمام مبنى محافظة المثنى

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اختناق 3 اشخاص جراء التدافع أمام مبنى محافظة المثنى

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