وفاة متظاهر ثان متأثرا بجروحه باحتجاجات بغداد واعداد الجرحى تتجاوز ال100

2019/10/25 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي متظاهر ثان مصرعه متأثرا جراحه، مع تصاعد حصيلة الجرحى.وابلغ مصدر امني واخر طبي شفق نيوز، ان متظاهرا كبيرا بالسن توفي بعد نقله لمدينة الطب ببغداد عقب اصابته خلال تفريق احتجاج قرب المنطقة الخضراء.واضاف مصدر طبي ان اعداد الجرحى التي وصلت لمستشفيات بغداد تجاوز ال100.وخرجت متظاهرون من عدة محافظات جنوبي العراق بالتزامن مع احتجاجات بدأ من مساء امس الخميس في العاصمة بغداد.وخرج المتظاهرون في كل من محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وبابل والديوانية.وقتل متظاهر صباح اليوم بعد تفريق القوات الامنية الاحتجاجات بالقوة، بعد توجه متظاهرين بالمئات صوب المنطقة الخضراء المحصنة.

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