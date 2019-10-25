إمرأة ميسانية تبدأ إعتصامها أمام مبنى المحافظة.. (صور)

2019/10/25 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ميسان بدات اول امراة عراقية اعتصامها في محافظة ميسان احتجاجا على تردي اوضاع البلاد ،منذ 16 عام .

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